Suff-Unfall im Erzgebirge: VW-Fahrer kracht gegen Hecke, Stein und Schranke
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Geyer - Suff-Unfall im Erzgebirge! In der Nacht zum Sonntag kam ein VW-Fahrer (18) von der Straße ab.
Gegen 1.35 Uhr war der 18-Jährige auf der Ehrenfriedersdorfer Straße/S222 aus Geyer kommend in Richtung Ehrenfriedersdorf unterwegs.
Etwa 200 Meter vorm Ortsausgang Geyer kam der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte laut Polizei gegen eine Hecke, einen Stein und eine Schranke.
Der VW landete neben der Fahrbahn. Der Fahrer, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,98 Promille ergab, wurde leicht verletzt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6200 Euro.
Der 18-Jährige musste zur Blutentnahme. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Titelfoto: André März