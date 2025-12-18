Suzuki kracht gegen geparkten Transporter: Zwei Personen verletzt

Schwarzenberg - Ein 77-jähriger Suzuki-Fahrer verlor am Mittwochabend die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen geparkten Transporter.

Der Suzuki fuhr in einen geparkten VW Transporter. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der Senior gegen 20.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Schwarzenberg (Erzgebirge) in Richtung Karlsbader Straße unterwegs gewesen.

In einer Linkskurve touchierte er den Bordstein einer Verkehrsinsel, prallte ab und krachte anschließend gegen einen geparkten VW Transporter.

Der 77-Jährige sowie seine 74-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.