Straßensperrung nach Unfall im Erzgebirge

Nach einem Unfall in Schwarzenberg am Donnerstagmittag ist die Grünhainer Straße aktuell voll gesperrt.

Von Sarah Fuchs

Schwarzenberg - Unfall in Schwarzenberg (Erzgebirge)!

Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und leitet die Autofahrer um.  © privat

Wie TAG24 erfuhr, krachte es am Donnerstagmittag auf der Grünhainer Straße.

Mindestens zwei Autos waren an dem Unfall beteiligt.

Die Grünhainer Straße ist kurz nach der Kreuzung zur Straße der Einheit in Höhe des Roten Mühlenwegs gesperrt.

Autofahrer aus Richtung Beierfeld kommend werden über die Clara-Zetkin-Straße umgeleitet. Wer in Richtung Beierfeld unterwegs ist, sollte von der Straße der Einheit kommend über die Südanbindung fahren.

Wie die Polizei mitteilte, dauert die Unfallaufnahme derzeit noch an. Informationen zum Unfallhergang und über mögliche Verletzte liegen noch keine vor.

Titelfoto: privat

