Seniorin (86) sieht abbremsenden BMW zu spät, dann scheppert es gewaltig

Großharthau (Bautzen) - Auf der Dresdner Straße in Richtung Bischofswerda ist es am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr in Großharthau ( Bautzen ) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr waren umgehend am Unfallort. © Lausitznews

Wie die Görlitzer Polizei der TAG24-Redaktion mitteilte, wollte eine 41-jährige BMW-Fahrerin nach links in die Straße der Einheit abbiegen und verringerte dadurch ihre Geschwindigkeit.

Eine hinter ihr fahrende 86-jährige Daihatsu-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Sanitäter versorgte die Frauen noch vor Ort.

Während die 41-Jährige nur leichte Verletzungen erlitt, ist der Gesundheitszustand der 86-jährigen Rentnerin bislang noch unklar, erklärte eine Polizei-Sprecherin.