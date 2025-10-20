 1.610

Tier verschont, Opel geschrottet: Junge Autofahrerin bei Ausweichmanöver schwer verletzt

Am Montagmorgen hat eine junge Opel-Fahrerin nahe Glashütte einen schweren Unfall gebaut.

Von Malte Kurtz

Glashütte - Beim Versuch, einem Tier auf der Straße auszuweichen, hat eine 21-Jährige ihren Opel zerlegt.

Die junge Frau (21) schleuderte mit ihrem Wagen von der Straße und krachte gegen einen Baum.  © Marko Förster

Die junge Frau war mit ihrem Opel Corsa am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Cunnersdorf und Reinhardtsgrimma im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterwegs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Gegen 6.30 Uhr musste die 21-Jährige dort ein folgenschweres Fahrmanöver vollziehen, um einem Tier - möglicherweise ein Reh - auf der Straße auszuweichen.

Die Opel-Fahrerin geriet daraufhin ins Schleudern, kreiselte von der Fahrbahn und krachte schlussendlich gegen einen Baum abseits der Straße.

Infolge des Unfalls erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5100 Euro.

Um die schwer verletzte 21-Jährige aus ihrem Fahrzeug zu befreien, musste der Opel aufgeschnitten werden.  © Marko Förster

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil den völlig ramponierten Opel, der ohne Dach und Fahrerseiten-Verkleidung im Straßengraben hängt. Zur Bergung der Fahrerin musste die Feuerwehr den Wagen aufschneiden.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

