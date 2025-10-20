Tier verschont, Opel geschrottet: Junge Autofahrerin bei Ausweichmanöver schwer verletzt

Glashütte - Beim Versuch, einem Tier auf der Straße auszuweichen, hat eine 21-Jährige ihren Opel zerlegt.

Die junge Frau (21) schleuderte mit ihrem Wagen von der Straße und krachte gegen einen Baum. © Marko Förster

Die junge Frau war mit ihrem Opel Corsa am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Cunnersdorf und Reinhardtsgrimma im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterwegs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Gegen 6.30 Uhr musste die 21-Jährige dort ein folgenschweres Fahrmanöver vollziehen, um einem Tier - möglicherweise ein Reh - auf der Straße auszuweichen.

Die Opel-Fahrerin geriet daraufhin ins Schleudern, kreiselte von der Fahrbahn und krachte schlussendlich gegen einen Baum abseits der Straße.

Infolge des Unfalls erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5100 Euro.