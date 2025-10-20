Tier verschont, Opel geschrottet: Junge Autofahrerin bei Ausweichmanöver schwer verletzt
Glashütte - Beim Versuch, einem Tier auf der Straße auszuweichen, hat eine 21-Jährige ihren Opel zerlegt.
Die junge Frau war mit ihrem Opel Corsa am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Cunnersdorf und Reinhardtsgrimma im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterwegs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.
Gegen 6.30 Uhr musste die 21-Jährige dort ein folgenschweres Fahrmanöver vollziehen, um einem Tier - möglicherweise ein Reh - auf der Straße auszuweichen.
Die Opel-Fahrerin geriet daraufhin ins Schleudern, kreiselte von der Fahrbahn und krachte schlussendlich gegen einen Baum abseits der Straße.
Infolge des Unfalls erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5100 Euro.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil den völlig ramponierten Opel, der ohne Dach und Fahrerseiten-Verkleidung im Straßengraben hängt. Zur Bergung der Fahrerin musste die Feuerwehr den Wagen aufschneiden.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster