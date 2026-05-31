31.05.2026 18:41 Tödlicher Horror-Crash in Sachsen: VW und Renault knallen zusammen, eine Person stirbt

Tödlicher Unfall auf der S57 bei Penig (Landkreis Mittelsachsen): Ein VW knallte am Sonntagnachmittag mit einem Renault frontal zusammen. Eine Person starb.

Von Julian Winkler

Penig - Schrecklicher Unfall am Sonntagnachmittag in Sachsen: Auf einer Staatsstraße knallte ein VW frontal mit einem Renault zusammen. Eine Person starb dabei.

Der Renault war nach dem Unfall nur noch ein Wrack. © Haertelpress Laut Polizei geschah der Horror-Crash gegen 15.55 Uhr auf der S57 bei Penig (Landkreis Mittelsachsen). Ein VW stieß zwischen dem Abzweig nach Tauscha und Penig aus bisher unbekannter Ursache frontal mit einem Renault zusammen.



Der Crash war so heftig, dass Fahrzeugteile über die Straße flogen, auch ein Reifen wurde aus einem der Fahrzeuge gerissen. Vom Motorraum des Renaults blieb nicht mehr viel übrig.



Schnell rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zur Unfallstelle an. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.



Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, kam bei dem Unfall eine Person ums Leben. Genauere Einzelheiten konnten die Beamten noch nicht bekannt geben.

Auch am VW entstand ein enormer Sachschaden. © Haertelpress