Tödlicher Motorrad-Unfall im Erzgebirge: 21-Jähriger stirbt

Marienberg - In Marienberg ( Erzgebirge ) hat am Montagabend ein junger Mann (†21) bei einem Unfall sein Leben verloren.

Der Motorradfahrer (†21) erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 18 Uhr war der 21-Jährige mit seinem Motorrad auf der Talstraße (S224) aus Richtung Rittersberg in Richtung Niederlauterstein unterwegs.

Dann stürzte er laut Polizei circa 650 Meter nach dem Ortsausgang Rittersberg eingangs einer steilen Linkskurve.