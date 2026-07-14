Tödlicher Motorrad-Unfall im Erzgebirge: 21-Jähriger stirbt
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Marienberg - In Marienberg (Erzgebirge) hat am Montagabend ein junger Mann (†21) bei einem Unfall sein Leben verloren.
Gegen 18 Uhr war der 21-Jährige mit seinem Motorrad auf der Talstraße (S224) aus Richtung Rittersberg in Richtung Niederlauterstein unterwegs.
Dann stürzte er laut Polizei circa 650 Meter nach dem Ortsausgang Rittersberg eingangs einer steilen Linkskurve.
"Danach kam der 21-Jährige mit der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum", heißt es weiter.
Der Mann verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa