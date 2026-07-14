Schockmoment auf sächsischer Bahnstrecke: Zug donnert mit über 100 km/h gegen Baum

Görlitz - Auf der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Görlitz ist am Dienstagvormittag eine Regionalbahn mit einem umgestürzten Baum kollidiert.

Die RB65 kollidierte am Dienstagvormittag mit einem Baum, der auf die Gleise gestürzt war. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Insgesamt 69 Fahrgäste befanden sich an Bord der RB65, als der Zug nördlich von Görlitz, nahe Charlottenburg, mit circa 110 Kilometern pro Stunde gegen einen umgestürzten Baum auf den Gleisen krachte.

Glücklicherweise blieben sowohl die Passagiere als auch der Zugführer infolge des Unfalls unversehrt, wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mitteilte. Dank einer eingeleiteten Notbremsung konnte sicher Schlimmeres verhindert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten anschließend den Baum von der Bahnstrecke.

Da der Zug nur geringfügige Schäden davontrug, konnte die Fahrt in Richtung Görlitz im Anschluss wieder aufgenommen werden.