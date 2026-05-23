Kuh flüchtet von Weide und will über Bundesstraße: Ausflug endet tödlich
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Stützengrün - Am Freitag hatte sich im Stützengrüner Ortsteil Hundshübel (Erzgebirgskreis) eine Kuh selbstständig gemacht. Der Spaziergang endete tödlich.
Das Unglück passierte gegen 22.35 Uhr auf der B 169 in Höhe Geleitshaus. Eine Kuh war von einer Weide geflohen und wollte die Bundesstraße überqueren.
Ein Skoda-Fahrer (54) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier.
Die Kuh wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.
Der 54-Jährige hatte Glück im Unglück, er bleib bei dem Zusammenstoß unverletzt.
Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.
Titelfoto: 123rf / Ginasanders