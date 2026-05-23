Kuh flüchtet von Weide und will über Bundesstraße: Ausflug endet tödlich

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In Stützengrün ist am Freitag eine Kuh von einer Weide abgehauen. Als sie die B 169 überqueren wollte, wurde sie von einem Skoda erfasst.

Von Victoria Winkel

Stützengrün - Am Freitag hatte sich im Stützengrüner Ortsteil Hundshübel (Erzgebirgskreis) eine Kuh selbstständig gemacht. Der Spaziergang endete tödlich.

In Stützengrün ist eine Kuh von einer Weide geflohen. Dann wurde sie überfahren. (Symbolfoto)
In Stützengrün ist eine Kuh von einer Weide geflohen. Dann wurde sie überfahren. (Symbolfoto)  © 123rf / Ginasanders

Das Unglück passierte gegen 22.35 Uhr auf der B 169 in Höhe Geleitshaus. Eine Kuh war von einer Weide geflohen und wollte die Bundesstraße überqueren.

Ein Skoda-Fahrer (54) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier.

Die Kuh wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Der 54-Jährige hatte Glück im Unglück, er bleib bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Titelfoto: 123rf / Ginasanders

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