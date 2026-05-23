Kuh flüchtet von Weide und will über Bundesstraße: Ausflug endet tödlich

Stützengrün - Am Freitag hatte sich im Stützengrüner Ortsteil Hundshübel ( Erzgebirgskreis ) eine Kuh selbstständig gemacht. Der Spaziergang endete tödlich.

In Stützengrün ist eine Kuh von einer Weide geflohen. Dann wurde sie überfahren. (Symbolfoto) © 123rf / Ginasanders

Das Unglück passierte gegen 22.35 Uhr auf der B 169 in Höhe Geleitshaus. Eine Kuh war von einer Weide geflohen und wollte die Bundesstraße überqueren.

Ein Skoda-Fahrer (54) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier.

Die Kuh wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.