Motorrad kracht beim Überholen in entgegenkommenden Dacia

Hartha/Leisnig - Dieser Ausflug auf dem Motorrad in Mittelsachsen endete für einen 44-jährigen Biker tragischerweise im Krankenhaus. Er wollte einen vorfahrenden Transporter überholen und krachte auf der Gegenfahrbahn mit einem Dacia zusammen.

Der Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © EHL Media / Dietmar Thomas

Er war offenbar mit weiteren Motorradfahrern am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der S36 zwischen Leisnig und Hartha unterwegs.

In der Ortslage Pfarrhäuser überholte zunächst sein Vordermann einen Kleintransporter (Renault). Anschließend scherte auch der 44-Jährige für das Überholmanöver nach links aus.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, unterschätzte er dabei offensichtlich die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Dacia und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad (Kawasaki) zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte gegen den Renault.

Der 44-jährige Kawasaki-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach den ersten medizinischen Untersuchungen durch den Rettungsdienst vor Ort mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 69-jährige Dacia-Fahrer wurde zunächst im Rettungswagen untersucht und anschließend zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt.