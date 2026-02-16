Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: 18-Jährige von Auto erfasst

Brand-Erbisdorf - Auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Auf der B101 erfasste am Sonntagabend ein Auto eine Person. © Marcel Schlenkrich

Gegen 22 Uhr erfasste ein Skoda-Fahrer (21) eine 18-jährige Fußgängerin auf der Bundesstraße in Höhe eines Gewerbegebietes.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verstarb die junge Frau dann im Krankenhaus.