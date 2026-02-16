 5.480

Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: 18-Jährige von Auto erfasst

Bei einem Unfall auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist am Sonntagabend eine Person ums Leben gekommen.

Von Claudia Ziems

Brand-Erbisdorf - Auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Auf der B101 erfasste am Sonntagabend ein Auto eine Person.
Auf der B101 erfasste am Sonntagabend ein Auto eine Person.  © Marcel Schlenkrich

Gegen 22 Uhr erfasste ein Skoda-Fahrer (21) eine 18-jährige Fußgängerin auf der Bundesstraße in Höhe eines Gewerbegebietes.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verstarb die junge Frau dann im Krankenhaus.

Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war vor Ort um die Unfallstelle auszuleuchten und abzusichern. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Erstmeldung: 6. Februar, 8.48 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.19 Uhr

Titelfoto: Marcel Schlenkrich

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: