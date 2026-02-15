Kia gerät in Gegenverkehr und kracht in Skoda: Sechs Verletzte bei Crash in Bannewitz

Bannewitz - Heftiger Crash am Nachmittag! In Bannewitz waren am Sonntag zwei Autos in einen Unfall zwischen Ortseingang und Kreisverkehr verwickelt. Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt, die Hälfte davon schwer.

Auf der Horkenstraße in Bannewitz kam es am Nachmittag zu einem schweren Unfall. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizeidirektion gegenüber TAG24 mitteilt, war ein weißer Kia Sportage gegen 16.50 Uhr von der Windbergstraße kommend auf der Horkenstraße unterwegs gewesen.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet der 83-jährige Fahrer mit seinem Wagen plötzlich in den Gegenverkehr, wo er in einen entgegenkommenden Skoda Scala krachte.

Der Kia-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, die drei anderen Insassen leicht. Der 74-jährige Lenker des dunkelgrauen Skodas zog sich, wie auch seine Mitfahrerin, schwere Verletzungen zu.

Nach der Kollision stieß der Skoda noch gegen einen Laternenmast. Der andere Wagen wurde auf der gegenüberliegenden Seite einen kleinen Hang hinaufgeschleudert.

Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich schwer beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt 30.000 Euro.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.