Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Person von Auto erfasst

Brand-Erbisdorf - Auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Auf der B101 erfasste am Sonntagabend ein Auto eine Person. © Marcel Schlenkrich

Gegen 22 Uhr erfasste ein Skoda eine Person auf der Bundesstraße in Höhe eines Gewerbegebietes.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verstarb der Mensch dann im Krankenhaus.

Nähere Details zum Unfall sind aktuell nicht bekannt.