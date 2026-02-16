 2.743

Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Person von Auto erfasst

Bei einem Unfall auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist am Sonntagabend eine Person ums Leben gekommen.

Von Claudia Ziems

Brand-Erbisdorf - Auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Auf der B101 erfasste am Sonntagabend ein Auto eine Person.

Gegen 22 Uhr erfasste ein Skoda eine Person auf der Bundesstraße in Höhe eines Gewerbegebietes.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verstarb der Mensch dann im Krankenhaus.

Nähere Details zum Unfall sind aktuell nicht bekannt.

Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war vor Ort um die Unfallstelle auszuleuchten und abzusichern. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

