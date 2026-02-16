2.743
Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Person von Auto erfasst
Brand-Erbisdorf - Auf der B101 bei Brand-Erbisdorf ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen.
Gegen 22 Uhr erfasste ein Skoda eine Person auf der Bundesstraße in Höhe eines Gewerbegebietes.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verstarb der Mensch dann im Krankenhaus.
Nähere Details zum Unfall sind aktuell nicht bekannt.
Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war vor Ort um die Unfallstelle auszuleuchten und abzusichern. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich