Tödlicher Unfall bei Meißen: Ein Mensch stirbt auf B101

Löthain (Käbschütztal) - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend! Auf der B101 bei Meißen ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall ist am Montagabend nahe Meißen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein beteiligter Transporter am unfallort. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 erklärte, wurden zudem mindestens zwei Menschen schwer verletzt.

Kurz nach 18 Uhr krachten vier Fahrzeuge auf der B101 nahe Löthain (Käbschütztal) zusammen.

Nähere Angaben zum Geschehen sowie Beteiligten konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Einsatzkräfte waren Stunden später noch am Unfallort.

Augenscheinlich handelte es sich bei den beteiligten Fahrzeugen um Transporter