Tödlicher Unfall bei Meißen: Ein Mensch stirbt auf B101

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Vier Fahrzeuge krachen auf der B101 zusammen – ein Mensch stirbt. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Von Chris Pechmann

Löthain (Käbschütztal) - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend! Auf der B101 bei Meißen ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall ist am Montagabend nahe Meißen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein beteiligter Transporter am unfallort.
Bei einem Unfall ist am Montagabend nahe Meißen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein beteiligter Transporter am unfallort.  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 erklärte, wurden zudem mindestens zwei Menschen schwer verletzt.

Kurz nach 18 Uhr krachten vier Fahrzeuge auf der B101 nahe Löthain (Käbschütztal) zusammen.

Nähere Angaben zum Geschehen sowie Beteiligten konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Einsatzkräfte waren Stunden später noch am Unfallort.

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Augenscheinlich handelte es sich bei den beteiligten Fahrzeugen um Transporter

Ein weißer Porsche 911 wurde völlig zerfetzt.
Ein weißer Porsche 911 wurde völlig zerfetzt.  © Roland Halkasch
Auch ein VW Touran sowie ein Škoda Kodiaq waren beteiligt.
Auch ein VW Touran sowie ein Škoda Kodiaq waren beteiligt.  © Roland Halkasch

Die B101 zwischen Görna und Meißen wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Erstmeldung vom 15. Juni 2026, 20.54 Uhr; letzte Aktualisierung 22.26 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch

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