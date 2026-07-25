BMW schiebt weiteren BMW gegen Aston Martin: Sechs Verletzte, Heli im Einsatz
Possendorf - In Possendorf hat es am Samstagnachmittag mächtig gekracht: Ein BMW fuhr dort in einen vor ihm stehenden BMW, der wiederum gegen einen Aston Martin prallte. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, ein Notarzt per Helikopter aus Dresden eingeflogen.
Das Unglück ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf der Hauptstraße bzw. B170 im Bannewitzer Ortsteil Possendorf, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte.
Nach ersten Informationen wurden nach dem Unfall mindestens zwei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen konnten vor Ort ambulant behandelt werden.
Der mit dem Rettungshelikopter "Christoph 38" eingeflogene Notarzt flog letzten Endes ohne einen Patienten zurück nach Dresden.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bannewitz und Kreischa leisteten zusätzliche Hilfe.
Die Hauptstraße musste vorerst gesperrt werden, konnte aber am Nachmittag wieder wechselseitig freigegeben werden. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch