BMW schiebt weiteren BMW gegen Aston Martin: Sechs Verletzte, Heli im Einsatz

Possendorf - In Possendorf hat es am Samstagnachmittag mächtig gekracht: Ein BMW fuhr dort in einen vor ihm stehenden BMW, der wiederum gegen einen Aston Martin prallte. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, ein Notarzt per Helikopter aus Dresden eingeflogen.

Der graue BMW krachte in den blauen BMW, der wurde dabei gegen den Aston Martin geschoben. © Roland Halkasch

Das Unglück ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf der Hauptstraße bzw. B170 im Bannewitzer Ortsteil Possendorf, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte.

Nach ersten Informationen wurden nach dem Unfall mindestens zwei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen konnten vor Ort ambulant behandelt werden.

Der mit dem Rettungshelikopter "Christoph 38" eingeflogene Notarzt flog letzten Endes ohne einen Patienten zurück nach Dresden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bannewitz und Kreischa leisteten zusätzliche Hilfe.