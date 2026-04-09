Tödlicher Unfall in der Sächsischen Schweiz: Feuerwehr trauert um Kameraden (†22)
Königstein - Am 2. April ist ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Sächsischen Schweiz ums Leben gekommen. Für die Feuerwehr stellte der Einsatz eine besondere Herausforderung dar.
Denn wie die Freiwillige Feuerwehr & der Feuerwehrverein Königstein/Sächsische Schweiz auf Facebook mitteilten, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen Kameraden aus ihren Reihen.
"Wir sind zutiefst betroffen und in Gedanken bei seinen Angehörigen. Sein unermüdliches Engagement, sein herzliches Lachen und all die Erinnerungen mit ihm werden unvergessen bleiben", hieß es.
Der junge Mann war am vergangenen Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der B172 zwischen Königstein und Bad Schandau gegen einen Nissan geprallt, dessen Fahrer (49) wegen eines Staus gewendet hatte, teilte die Polizei mit.
"Der Fahrer des Motorrads wurde bereits rettungsdienstlich betreut, für ihn kam jedoch leider jede Hilfe zu spät", ergänzte die Feuerwehr.
Er verstarb noch am Unfallort.
Titelfoto: Bildmontage: privat