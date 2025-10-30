6.750
Tödlicher Unfall in Sachsen: Auto landet in Bach, Frau stirbt
Oederan - Im Oederaner Gemeindeteil Memmendorf (Landkreis Mittelsachsen) ist am Donnerstag eine Frau (†82) bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Gegen 11 Uhr kam die Toyota-Fahrerin auf der Straße Zum Goldenen Stern aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und rutschte in einen kleinen Bach.
Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Laut Polizeiangaben starb sie noch vor Ort.
An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Memmendorf, Breitenau, Kirchbach, Wingendorf Rettungskräfte, Notarzt, Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Titelfoto: Harry Härtel