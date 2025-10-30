 6.750

Tödlicher Unfall in Sachsen: Auto landet in Bach, Frau stirbt

Tragischer Unfall in Oederan (Mittelsachsen): Eine Frau rutschte mit ihrem Auto in einen kleinen Bach. Die Rentnerin starb noch am Unfallort.

Oederan - Im Oederaner Gemeindeteil Memmendorf (Landkreis Mittelsachsen) ist am Donnerstag eine Frau (†82) bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Toyota landete in einem kleinen Bach. Eine 82-jährige Frau kam dabei ums Leben.  © Harry Härtel

Gegen 11 Uhr kam die Toyota-Fahrerin auf der Straße Zum Goldenen Stern aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und rutschte in einen kleinen Bach.

Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Laut Polizeiangaben starb sie noch vor Ort.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Memmendorf, Breitenau, Kirchbach, Wingendorf Rettungskräfte, Notarzt, Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

