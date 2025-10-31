 2.141

Tödlicher Unfall in Sachsen: Mann stirbt noch an Unfallstelle

In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist am Donnerstag ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Von Claudia Ziems

Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist am Donnerstag ein Mann (46) bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto)
Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 14.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße aus Richtung Hauptstraße kommend bergab unterwegs.

Eine 45-Jährige fuhr mit einem VW bergauf auf der Härtelstraße.

"An der Kreuzung Bahnhofstraße/Härtelstraße kam der Pedelecfahrer aus unbekanntem Grund zu Sturz, geriet auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit der Fahrerseite des entgegenkommenden VW", teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 46-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

