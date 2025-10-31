2.141
Tödlicher Unfall in Sachsen: Mann stirbt noch an Unfallstelle
Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist am Donnerstag ein Mann (†46) bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Gegen 14.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße aus Richtung Hauptstraße kommend bergab unterwegs.
Eine 45-Jährige fuhr mit einem VW bergauf auf der Härtelstraße.
"An der Kreuzung Bahnhofstraße/Härtelstraße kam der Pedelecfahrer aus unbekanntem Grund zu Sturz, geriet auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit der Fahrerseite des entgegenkommenden VW", teilte die Polizei am Freitag mit.
Der 46-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa