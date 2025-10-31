Tödlicher Unfall in Sachsen: Mann stirbt noch an Unfallstelle

Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist am Donnerstag ein Mann ( † 46) bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 14.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße aus Richtung Hauptstraße kommend bergab unterwegs.

Eine 45-Jährige fuhr mit einem VW bergauf auf der Härtelstraße.

"An der Kreuzung Bahnhofstraße/Härtelstraße kam der Pedelecfahrer aus unbekanntem Grund zu Sturz, geriet auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit der Fahrerseite des entgegenkommenden VW", teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 46-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.