Wegen starken Windböen? Lkw kippt während der Fahrt um
Hochkirch - Zur Seite gekippt und liegengeblieben: Östlich von Bautzen musste sich die Polizei mit einem verunfallten Lkw befassen.
Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Löbau und Hochkirch.
Ein Sattelzug kippte aus bislang noch ungeklärter Ursache zur Seite und kam quer zur Straße zum Liegen.
Ersten Informationen zufolge könnten starke Windböen eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben.
Nach Angaben der Polizei wurde der Lkw-Fahrer nicht verletzt.
Noch bevor die Beamten am Unfallort eintrafen, konnte er sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien.
Wie der Sattelzug so leicht verunglücken konnte, ist bislang noch unklar.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
