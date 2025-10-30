Wegen starken Windböen? Lkw kippt während der Fahrt um

Hochkirch - Zur Seite gekippt und liegengeblieben: Östlich von Bautzen musste sich die Polizei mit einem verunfallten Lkw befassen.

Der Sattelzug blieb auf der Seite liegen. © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Löbau und Hochkirch.

Ein Sattelzug kippte aus bislang noch ungeklärter Ursache zur Seite und kam quer zur Straße zum Liegen.

Ersten Informationen zufolge könnten starke Windböen eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben.

Nach Angaben der Polizei wurde der Lkw-Fahrer nicht verletzt.

Noch bevor die Beamten am Unfallort eintrafen, konnte er sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien.