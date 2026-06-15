Tödlicher Unfall mit vier Fahrzeugen, darunter Porsche 911: Ein Mensch stirbt
Löthain (Käbschütztal) - Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend! Auf der B101 bei Meißen (Sachsen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.
Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 erklärte, wurden zudem mindestens zwei Menschen schwer verletzt.
Kurz nach 18 Uhr krachten vier Fahrzeuge auf der B101 nahe Löthain (Käbschütztal) zusammen. Nähere Angaben zum Geschehen sowie Beteiligten konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Einsatzkräfte waren Stunden später noch am Unfallort.
Augenscheinlich handelte es sich bei den beteiligten Fahrzeugen um einen Transporter, einen Porsche 911, einen VW Touran sowie einen Škoda Kodiaq.
Die B101 zwischen Görna und Meißen wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Erstmeldung vom 15. Juni 2026, 20.54 Uhr; letzte Aktualisierung 22.33 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch