26.05.2026 17:37 Totalschaden nach heftigem Crash: Autobahnzubringer stundenlang gesperrt

Unfall auf dem Autobahnzubringer (S293) bei Lichtentanne (Landkreis Zwickau). Ein Ford krachte mit einem Laster zusammen.

Lichtentanne - Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag bei Lichtentanne (Landkreis Zwickau)! Ein Ford stieß auf einem Autobahnzubringer mit einem Laster zusammen. Der Autofahrer (26) musste schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden, kam anschließ Ein Ford stieß mit einem Laster zusammen. Der Autobahnzubringer musste komplett gesperrt werden. Der Ford-Fahrer (26) kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Ford war nach dem Unfall nur noch ein Wrack - Totalschaden! © Ralph Köhler Laut Polizei geschah der Unfall gegen 14.40 Uhr. Der 26-jährige Ford-Fahrer war auf der S293 in Richtung A72 unterwegs, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet.



Ein entgegenkommender Laster-Fahrer (37) wollte noch ausweichen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht verhindern. Der Ford knallte anschließend mit voller Wucht gegen den Lkw. Der Laster fuhr anschließend gegen die Leitplanke.



Es schepperte gewaltig. Der Crash war so heftig, dass im Ford die Airbags aufsprangen, die komplette Seite war beschädigt, in der Frontscheibe waren mehrere Risse zu sehen.



Auch ein Skoda (Fahrerin: 42) wurde beschädigt. Die 42-Jährige wollte den herumfliegenden Trümmerteilen ausweichen, fuhr dabei gegen die Bordsteinkante.



Kurz nach dem Unfall rückten Polizei und Rettungskräfte an. Der Ford-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Laster-Fahrer kam ohne Verletzungen davon.

Autobahnzubringer nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt