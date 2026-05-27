Simson-Fahrer (15) achtet nicht auf Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall

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In Glauchau wurden ein Simson- und ein Renaultfahrer bei einem Unfall verletzt. Der Mopedfahrer hatte nicht auf die Vorfahrt geachtet.

Von Victoria Winkel

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau) wurden am Mittwochvormittag ein Simson- und ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt.

Der Simson-Fahrer (15) wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Autofahrer.
Der Simson-Fahrer (15) wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Autofahrer.  © Andreas Kretschel

Das Unglück passierte gegen 9.20 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße/Hermannstraße.

Laut Polizei wollte der Simson-Fahrer (15) die August-Bebel-Straße queren und achtete dabei offenbar nicht auf die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Renault (Alter des Fahrers noch unbekannt).

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, einer davon schwer.

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Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Erst am Dienstagnachmittag wurden in Crimmitschau zwei Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt. Die beiden waren ebenfalls 15 Jahre alt.

Titelfoto: Andreas Kretschel

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