Simson-Fahrer (15) achtet nicht auf Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau ) wurden am Mittwochvormittag ein Simson- und ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt.

Der Simson-Fahrer (15) wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Autofahrer. © Andreas Kretschel

Das Unglück passierte gegen 9.20 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße/Hermannstraße.

Laut Polizei wollte der Simson-Fahrer (15) die August-Bebel-Straße queren und achtete dabei offenbar nicht auf die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Renault (Alter des Fahrers noch unbekannt).

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, einer davon schwer.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.