Unglück in sächsischem Umspannwerk: Rettungshubschrauber muss anrücken

Niesky - Arbeitsunfall zur Mittagszeit! Am Mittwoch mussten Einsatzkräfte in Niesky (Landkreis Görlitz ) zum Umspannwerk an der Spremberger Straße ausrücken.

Rettungshubschrauber "Christoph 62" flog den Verunfallten nach Dresden. © Lausitznews.de

Wie die Freiwillige Feuerwehr auf ihrem Facebook-Kanal mitteilte, war eine Person unter einen Bagger geraten.

Laut Polizei handelte es sich dabei um einen 58-jährigen Mann. "Er erlitt eine schwere Beinverletzung, die aber nicht lebensbedrohlich war", so ein Sprecher gegenüber TAG24.

Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

"Durch das schnelle Eingreifen aller eingesetzten Kräfte konnte die Person zeitnah dem Rettungsdienst übergeben werden", heißt es vonseiten der Feuerwehrleute. Ein Hubschrauber brachte den Geschädigten gegen 12.30 Uhr nach Dresden ins Uniklinikum.

