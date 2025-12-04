Überschlag auf B172: Toyota-Fahrerin landet im Straßengraben

Pirna - Eine junge Toyota-Fahrerin (20) hat sich am Donnerstagmorgen auf der B172 überschlagen.

Die junge Frau (20) landete mit ihrem Toyota im Straßengraben. © Marko Förster

Die 20-Jährige war mit ihrem Aygo gegen 7 Uhr zwischen Pirna und Dohna unterwegs, als sie von der Straße abkam, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

In der Folge überschlug sich die Frau mit ihrem Wagen. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der kleine Flitzer stark zerbeult im Straßengraben liegt. Per Abschleppdienst wurde das Wrack geborgen.

Laut Polizeiangaben entstand am Toyota ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.