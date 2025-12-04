Crash an Baustellenampel in Mittweida: Frau und Kind verletzt
Mittweida - Baustellenampel-Crash in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am Mittwochnachmittag!
Gegen 16.25 Uhr warteten ein VW-Transporter und ein Renault an einer Baustellenampel auf der Straße des Friedens im Ortsteil Lauenhain.
Laut Polizei kam ihnen zu diesem Zeitpunkt ein Volvo entgegen. Dieser krachte frontal gegen den Transporter. Der VW-Bus wurde daraufhin gegen den Renault geschoben.
Bilanz: drei beschädigte Fahrzeuge.
Laut Polizei wurden die Transporter-Fahrerin und ein Kind leicht verletzt, das sich ebenfalls im VW-Bus befand.
Die Straße musste am Mittwochnachmittag teilweise gesperrt werden. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro", so eine Polizeisprecherin.
Titelfoto: Media/Dietmar Thomas