Crash an Baustellenampel in Mittweida: Frau und Kind verletzt

Mittweida - Baustellenampel-Crash in Mittweida ( Landkreis Mittelsachsen ) am Mittwochnachmittag!

Auf der Straße des Friedens in Mittweida krachte es am Mittwochnachmittag: Ein Volvo stieß mit einem VW-Transporter zusammen, der wiederum gegen einen Renault geschoben wurde. © Media/Dietmar Thomas

Gegen 16.25 Uhr warteten ein VW-Transporter und ein Renault an einer Baustellenampel auf der Straße des Friedens im Ortsteil Lauenhain.

Laut Polizei kam ihnen zu diesem Zeitpunkt ein Volvo entgegen. Dieser krachte frontal gegen den Transporter. Der VW-Bus wurde daraufhin gegen den Renault geschoben.

Bilanz: drei beschädigte Fahrzeuge.



Laut Polizei wurden die Transporter-Fahrerin und ein Kind leicht verletzt, das sich ebenfalls im VW-Bus befand.

