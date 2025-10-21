Tragisches Unglück in Zwickau: Autofahrer (73) stirbt am Steuer
Zwickau-Marienthal - Tragisches Unglück am Montagmittag: Ein 73-jähriger Autofahrer ist in Zwickau während der Fahrt gestorben.
Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Kia auf der Julius-Seifert-Straße unterwegs, als er offenbar ein gesundheitliches Problem bekam.
Kurz vor der Martin-Andersen-Nexö-Straße fuhr er langsam immer weiter nach links, streifte zunächst einen geparkten Skoda und stieß anschließend mit einem entgegenkommenden Dacia eines 75-Jährigen zusammen.
Ein 48-jähriger Passant eilte sofort zu Hilfe und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen.
Doch für den 73-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unglücks aufgenommen.
