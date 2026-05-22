Traktor erfasst Radfahrer: Mann schwer verletzt

Steinberg - Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Donnerstagmorgen in Steinberg ( Vogtland ) ein Mann (63) schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall im Vogtland wurde ein Radfahrer schwer verletzt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Kurz vor 10 Uhr war im Ortsteil Wildenau ein 68-Jähriger mit seinem Traktor der Marke Fendt auf der Obercrinitzer Straße in Richtung Obercrinitz unterwegs.

Als er nach links in die Straße Zum Fuchsstein abbog, erfasste er laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer (63), der ihm entgegenkam.

Der 63-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.