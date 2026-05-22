Tödlicher Arbeitsunfall in Sachsen: Hallendach stürzt auf Lkw

Wurzen - Ein Mann fuhr am Freitagmorgen mit seinem Lkw gegen eine Lagerhalle, woraufhin diese zum Teil einbrach und auf das Fahrzeug fiel. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu dem Gelände im Wurzener Ortsteil Dehnitz aus. © Medienportal-Grimma

Wie die Polizei erklärte, ist der Unfall gegen 7.30 Uhr in einem Ortsteil von Wurzen-Dehnitz beim Ausfahren eines Lkw aus einer Entladehalle in der Straße Am Wachtelberg passiert.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24 bestätigte, musste der Fahrer aus seinem Lkw geborgen werden.

"Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle", so Polizeisprecherin Therese Leverenz

Neben Polizei und Rettungsdienst waren 11 Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Zudem waren ein Rettungshubschrauber und ein Kran einer externen Firma aus Brandis vor Ort.

Gegen 10.45 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge wieder ab.