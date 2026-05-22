Tödlicher Arbeitsunfall in Sachsen: Hallendach stürzt auf Lkw

8.461 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Lkw-Fahrer stieß am Freitag mit einer Lagerhalle zusammen, woraufhin diese zum Teil einbrach und auf das Fahrzeug fiel. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Von Lisa Marie Peisker

Wurzen - Ein Mann fuhr am Freitagmorgen mit seinem Lkw gegen eine Lagerhalle, woraufhin diese zum Teil einbrach und auf das Fahrzeug fiel. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu dem Gelände im Wurzener Ortsteil Dehnitz aus.
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu dem Gelände im Wurzener Ortsteil Dehnitz aus.  © Medienportal-Grimma

Wie die Polizei erklärte, ist der Unfall gegen 7.30 Uhr in einem Ortsteil von Wurzen-Dehnitz beim Ausfahren eines Lkw aus einer Entladehalle in der Straße Am Wachtelberg passiert.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24 bestätigte, musste der Fahrer aus seinem Lkw geborgen werden.

"Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle", so Polizeisprecherin Therese Leverenz

Umfrage-Knaller in Sachsen: AfD erreicht Rekordwert - CDU kollabiert
Sachsen Umfrage-Knaller in Sachsen: AfD erreicht Rekordwert - CDU kollabiert

Neben Polizei und Rettungsdienst waren 11 Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Zudem waren ein Rettungshubschrauber und ein Kran einer externen Firma aus Brandis vor Ort.

Gegen 10.45 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge wieder ab.

In dieser Halle soll es zu dem tragischen Unfall gekommen sein.
In dieser Halle soll es zu dem tragischen Unfall gekommen sein.  © Christian Grube

Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Die Landesdirektion Sachsen sowie die Kriminalpolizeiinspektion haben den Fall übernommen.

Erstmeldung 9.02 Uhr, aktualisiert 11.06 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Medienportal-Grimma; Christian Grube

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: