Traktor kommt von Straße ab und reißt Loch in Hauswand

Gersdorf - Ein heftiger Traktor-Unfall sorgt am Montagmorgen für Straßensperrung in Gersdorf (Landkreis Zwickau in Sachsen).

Neben der Hauswand wurde auch ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. © Andreas Kretschel

Ein Traktorfahrer war gegen 7.20 Uhr samt Anhänger auf der Erlbacher Straße unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verlor der Fahrer aus bisher noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab.

Daraufhin fuhr der Traktor erst durch einen Zaun und krachte anschließend gegen ein Mehrfamilienhaus und riss ein großes Loch in das Gemäuer.

Der Anhänger, der mit Gärfutter beladen war, fiel daraufhin um und landete auf der Fahrbahn.

Da nicht bekannt ist, ob und wie stark die Statik des Hauses durch den Unfall beeinträchtigt wurde, kommt im Laufe des Vormittags ein Experte zum Einsatz.

Der Traktorfahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam TAG24-Informationen zufolge in ein Krankenhaus.