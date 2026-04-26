Vier Verletzte nach schwerem Frontalcrash: Dach muss aufgeschnitten werden
Krostitz - Nach einem schweren Crash in Krostitz wurden am Samstagabend mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach eines VWs aufschneiden.
Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf kurz vor 20 Uhr ein.
Ersten Informationen zufolge habe eine 43-jährige Renault-Fahrerin an der Kreuzung Eilenburger Straße/Priester Straße den vorfahrtsberechtigten VW übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Bilder Zeigen das Ausmaß des Aufpralls.
Die 43-Jährige und ihr 63-jähriger Beifahrer wurden ebenso wie der 21-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin (21) verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
Laut Informationen vom Unfallort musste die Feuerwehr das Dach dem Volkswagen aufschneiden, um mindestens eine Person daraus zu befreien.
Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge circa 20.000 Euro.
Titelfoto: Montage: EHL Media