Vier Verletzte nach schwerem Frontalcrash: Dach muss aufgeschnitten werden

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Nach einem schweren Crash in Krostitz wurden am Samstagabend mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach eines VWs aufschneiden.

Von Lisa Marie Peisker

Krostitz - Nach einem schweren Crash in Krostitz wurden am Samstagabend mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach eines VWs aufschneiden.

Beide Autos sind frontal zusammengestoßen.
Beide Autos sind frontal zusammengestoßen.  © EHL Media

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf kurz vor 20 Uhr ein.

Ersten Informationen zufolge habe eine 43-jährige Renault-Fahrerin an der Kreuzung Eilenburger Straße/Priester Straße den vorfahrtsberechtigten VW übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Bilder Zeigen das Ausmaß des Aufpralls.

Die 43-Jährige und ihr 63-jähriger Beifahrer wurden ebenso wie der 21-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin (21) verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Dach des Volkswagens wurde aufgeschnitten.
Das Dach des Volkswagens wurde aufgeschnitten.  © EHL Media

Laut Informationen vom Unfallort musste die Feuerwehr das Dach dem Volkswagen aufschneiden, um mindestens eine Person daraus zu befreien.

Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge circa 20.000 Euro.

Titelfoto: Montage: EHL Media

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