Vier Verletzte nach schwerem Frontalcrash: Dach muss aufgeschnitten werden

Krostitz - Nach einem schweren Crash in Krostitz wurden am Samstagabend mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach eines VWs aufschneiden.

Beide Autos sind frontal zusammengestoßen. © EHL Media

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf kurz vor 20 Uhr ein.

Ersten Informationen zufolge habe eine 43-jährige Renault-Fahrerin an der Kreuzung Eilenburger Straße/Priester Straße den vorfahrtsberechtigten VW übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Bilder Zeigen das Ausmaß des Aufpralls.

Die 43-Jährige und ihr 63-jähriger Beifahrer wurden ebenso wie der 21-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin (21) verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.