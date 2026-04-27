Verfolgungsjagd an sächsischer Grenze: Polizei verliert Flüchtigen - dann kracht es

Bad Muskau/Krauschwitz (Oberlausitz) - Spektakuläre Szenen am Sonntagabend in der Oberlausitz ! Nach einer Verfolgungsjagd an der deutsch- polnischen Grenze hatte die Polizei bereits das Fluchtfahrzeug verloren, dennoch konnte der Fahrer (42) der Staatsgewalt nicht entkommen.

Nachdem der 42-Jährige gegen einen Betonzaun gefahren ist, flüchtete er zu Fuß vor der Polizei. © Foto © xcitepress

Wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Muskau gegenüber TAG24 bestätigte, wollten die Beamten gegen 19.20 Uhr an der Landesgrenze einen VW einer allgemeinen Grenzkontrolle unterziehen.

Doch anstatt den Haltesignalen der Ordnungshüter Folge zu leisten, beschleunigte der 42-Jährige seinen Wagen und raste davon. Die Polizisten eilten ihm hinterher, verloren ihn aber wenig später.

Kurz darauf konnten sie den Blickkontakt zum Geflüchteten wiederherstellen. Der Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft hatte sein Auto gegen eine Betonmauer gesetzt und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann aber gefasst werden.