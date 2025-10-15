 1.096

Traurige Gewissheit: Dreirad-Fahrer stirbt nach Unfall mit Betrunkenem

Ende August wurde ein 66-jähriger Dreiradfahrer bei einem Unfall mit einem betrunkenen Mercedesfahrer in Parthenstein schwer verletzt. Er ist verstorben.

Von Tamina Porada und Sören Müller

Parthenstein/OT Pomßen - Nachdem Ende August ein 66-Jähriger auf seinem dreirädrigen Pedelec bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, herrscht nun traurige Gewissheit. Er ist seinen Verletzungen erlegen.

Die Schäden am Dreirad zeigen, wie heftig der Aufprall war.
© Medienportal Grimma/Sören Müller

Das bestätigte die Polizei auf TAG24-Anfrage. Demnach sei der Mann bereits am 9. Oktober im Krankenhaus verstorben.

Er wurde seit dem Unfall dort stationär behandelt.

Der 66-jährige Radfahrer war damals von Pomßen in Richtung Grethen unterwegs, als ein 28-jähriger Mercedesfahrer auf ihn auffuhr und ihn schwer verletzte.

Wie sich später herausstellte, hatte der Autofahrer einen Alkoholwert von circa einem Promille. Gegen ihn wird weiterhin ermittelt.

