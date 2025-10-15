1.096
Traurige Gewissheit: Dreirad-Fahrer stirbt nach Unfall mit Betrunkenem
Von Tamina Porada und Sören Müller
Parthenstein/OT Pomßen - Nachdem Ende August ein 66-Jähriger auf seinem dreirädrigen Pedelec bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, herrscht nun traurige Gewissheit. Er ist seinen Verletzungen erlegen.
Das bestätigte die Polizei auf TAG24-Anfrage. Demnach sei der Mann bereits am 9. Oktober im Krankenhaus verstorben.
Er wurde seit dem Unfall dort stationär behandelt.
Der 66-jährige Radfahrer war damals von Pomßen in Richtung Grethen unterwegs, als ein 28-jähriger Mercedesfahrer auf ihn auffuhr und ihn schwer verletzte.
Wie sich später herausstellte, hatte der Autofahrer einen Alkoholwert von circa einem Promille. Gegen ihn wird weiterhin ermittelt.
