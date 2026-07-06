Trümmerfeld nach Fünfer-Karambolage in Sachsen: Vier Menschen verletzt

Uhyst - Ein heftiger Unfall legt seit Montagnachmittag die B156 im Landkreis Görlitz lahm. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein beteiligtes Fahrzeug wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört. © xcitepress

Gegen 16.30 Uhr sind kurz vorm Ortseingang des Dorfes Uhyst fünf Fahrzeuge miteinander kollidiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Unter den beteiligten Fahrzeugen befand sich auch ein Gefahrgut-LKW. Flüssigkeiten sind jedoch nicht ausgelaufen.

Später am Abend ergänzte ein Polizeisprecher, dass insgesamt vier Personen im Zuge des Unfalls verletzt wurden. Wie schwer, war noch unklar.

Details zum Unfallhergang waren dagegen weiterhin noch nicht bekannt. Die Bundesstraße ist während der Unfallaufnahme nach wie vor voll gesperrt. Der Einsatz dauerte am Abend noch an.

Bildaufnahmen zeigen derweil ein rotes Auto, das völlig zerstört am Straßenrand steht. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten hier laut TAG24-Informationen offenbar eine eingeklemmte Person aus dem Inneren befreien.