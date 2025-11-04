Überholmanöver geht schief: Sieben Fahrzeuge in Bad Schandau beschädigt

Bad Schandau - Am späten Montagnachmittag hat es im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz geknallt - gleich mehrere Autos waren involviert.

Crash am späten Montagnachmittag auf der B172 in Bad Schandau. © xcitepress/Jonas Schubert

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, waren am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B172 insgesamt sieben Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

Demnach setzte ein 19-jähriger Fahrer eines VW Touran zum Überholen an und kollidierte dabei mit einem VW Tiguan, dessen 51-jähriger Fahrer ebenfalls plötzlich zum Überholen ausscherte.

Durch den Zusammenstoß verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen fünf geparkte Autos. Eines davon wurde gegen eine Laterne gedrückt.

Der Touran kam schließlich an einer Mauer zum Stillstand. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.