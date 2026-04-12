Überholversuch scheitert: 24-Jährige verliert Kontrolle und landet im Straßengraben

Rackwitz/OT Zschortau - Eine 24-Jährige wollte am Sonntagmittag im Landkreis Nordsachsen ein anderes Fahrzeug überholen. Der Versuch scheiterte aber und sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Auto wurde stark beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford Mondeo auf der B184 Richtung Rackwitz/OT Brodenaundorf unterwegs war.

Kurz vor dem Abzweig Zschortau wollte sie ein anderes Fahrzeug überholen.

Dabei verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben neben der Straße.

Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls am Unfallort.

Bilder von vor Ort zeigen, dass das Fahrzeug stark beschädigt wurde.