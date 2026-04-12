Rettungshubschrauber im Einsatz: Frau von Auto erfasst und schwer verletzt

Rochlitz - Am Sonntagvormittag wurde eine Frau in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

In Rochlitz wurde eine Autofahrerin aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Auto erfasst. © EHL/Dietmar Thomas

Das Unglück passierte auf der B175/Waldheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Frau offenbar von ihrem eigenen Auto erfasst und teilweise überrollt, wie es vom Unfallort hieß.

Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Bundesstraße musste für den Rettungseinsatz und die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden, ist laut Polizei inzwischen aber wieder offen.