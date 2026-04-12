Rettungshubschrauber im Einsatz: Frau von Auto erfasst und schwer verletzt
Rochlitz - Am Sonntagvormittag wurde eine Frau in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Das Unglück passierte auf der B175/Waldheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Frau offenbar von ihrem eigenen Auto erfasst und teilweise überrollt, wie es vom Unfallort hieß.
Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Die Bundesstraße musste für den Rettungseinsatz und die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden, ist laut Polizei inzwischen aber wieder offen.
Der Unfalldienst der Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Ob ein Schaden bei dem Crash entstanden ist, steht noch nicht fest.
Titelfoto: EHL/Dietmar Thomas