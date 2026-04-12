Vollsperrung im Erzgebirge: Mehrere Verletzte bei heftigem Crash an Autobahnzubringer

Zwönitz - Bei einem schweren Unfall auf der S258 bei Zwönitz ( Erzgebirge ) hat es am Sonntag mehrere Verletzte gegeben.

Ein Mazda und ein Audi krachten auf der S258 frontal zusammen. © André März

Gegen 14.15 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Mazda und ein Audi frontal zusammen.

Durch den heftigen Aufprall landete der Audi neben der Fahrbahn.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Zwönitz, Lars Seitenglanz, waren keine Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt. Nach ersten Informationen sollen mehrere Personen verletzt worden sein, einige davon schwer.

Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Zwönitz, Brünlos und Kühnhaide.