Crashs mit Autos und Laterne: Suff-Fahrt endet mit sechsstelligem Schaden

Zwenkau - Er hätte den Wagen wohl besser stehen lassen sollen: Ein Autofahrer hat auf seiner Spritztour durch Zwenkau im Landkreis Leipzig am Dienstagabend eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Alles in Kürze

Der Unfallfahrer (59) musste pusten - er hatte mehr als 2,4 Promille intus. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter habe eine Zeugin gegen die 18.50 Uhr die Beamten des Reviers in Borna darüber informiert, dass ein VW viel zu schnell in Zwenkau unterwegs gewesen sei.

Demnach haben auch mehrere Unfälle den 59-jährigen Fahrer zunächst nicht davon abgehalten, seinen Weg fortzusetzen.

So sei er zuerst gegen einen parkenden Toyota gekracht, kurze Zeit später mit einem ebenfalls abgestellten Skoda zusammengestoßen.

Die Chaos-Fahrt endete schließlich in der Pegauer Straße an einer Laterne, "welche durch die Wucht des Aufpralls umknickte", so Richter. Sie musste vom Strom genommen werden.

Als Polizeibeamte den Unfall aufnahmen, wurde schnell klar, was mit dem Fahrer los war: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille.

Insgesamt sei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.