Kia geht nach Baum-Crash in Flammen auf

Nachdem ein Kia am Montagmorgen auf der S184 gegen einen Baum gekracht war, ging er in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien.

Von Sarah Fuchs

Frauenstein - Nachdem ein Kia am Montagmorgen gegen einen Baum gekracht war, ging dieser in Flammen auf.

Der Kia war nicht mehr zu retten, er brannte komplett aus.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der 70-jährige Kia-Fahrer gegen 9 Uhr auf der S184 aus Freiberg kommend in Richtung Frauenstein (Mittelsachsen) unterwegs.

Kurz vor der Ortseinfahrt kam er aus bisher noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Der Kia fing daraufhin Feuer.

Der 70-Jährige konnte sich glücklicherweise selbstständig aus dem Auto befreien. Er kam anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Kia brannte komplett aus. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

