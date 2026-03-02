Volvo kracht mit Laster zusammen: Frau nach Unfall nahe Leipzig verletzt
Naunhof - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Am Montagmorgen sind auf der S43 in Naunhof ein Lastwagen und ein Auto zusammengekracht.
Der Polizei wurde das Unglück an der Ecke zur Brandiser Straße um 10.02 Uhr gemeldet, wie Sprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 erklärte.
Demnach sind ein Volvo und ein MAN-Laster zusammengestoßen, infolgedessen die Staatsstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden musste.
Die Fahrerin des Autos soll ersten Erkenntnissen nach Verletzungen erlitten haben. Wie schwer diese sind, ist noch unklar.
Informationen zu Unfallursache sowie zu dessen Hergang lagen am Vormittag noch nicht vor.
Erst vergangene Woche war ein 74-jähriger Autofahrer beim frontalen Zusammenstoß mit einem Laster so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Das Unglück geschah westlich von Leipzig auf der B186 nahe Markranstädt.
Titelfoto: Bildmontage: Sören Müller