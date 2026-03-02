Volvo kracht mit Laster zusammen: Frau nach Unfall nahe Leipzig verletzt

Naunhof - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig : Am Montagmorgen sind auf der S43 in Naunhof ein Lastwagen und ein Auto zusammengekracht.

Die S43 musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. © Sören Müller

Der Polizei wurde das Unglück an der Ecke zur Brandiser Straße um 10.02 Uhr gemeldet, wie Sprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 erklärte.

Demnach sind ein Volvo und ein MAN-Laster zusammengestoßen, infolgedessen die Staatsstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden musste.

Die Fahrerin des Autos soll ersten Erkenntnissen nach Verletzungen erlitten haben. Wie schwer diese sind, ist noch unklar.

Informationen zu Unfallursache sowie zu dessen Hergang lagen am Vormittag noch nicht vor.