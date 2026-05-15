Nissan fällt Betonmast: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall

Zwickau - Im Zwickauer Stadtteil Oberhohndorf ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Nissan krachte mit so einer Wucht gegen den massiven Mast, dass dieser umstürzte. © Mike Müller

Ein Nissan-Fahrer (66) war gegen 10.30 Uhr auf der Wildenfelser Straße/S283 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Straßenmeisterei von der Fahrbahn abkam und gegen einen Lichtmast krachte. Der Aufprall war so heftig, dass der Betonmast komplett umstürzte.

Die beiden Insassen des Nissan, der 66 Jahre alte Fahrer und seine 65 Jahre alte Beifahrerin, mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend kamen sie ins Krankenhaus.

Die Wildenfelser Straße musste nach dem Crash gesperrt werden. Laut Polizei ist der Bereich zwischen der Straße Am Wasserturm und Von-Schlegel-Straße betroffen.

Der Verkehr wird zwar wechselseitig vorbeigelassen, trotzdem wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.