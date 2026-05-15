Aus fahrendem Auto gesprungen? Jugendlicher schwer verletzt

Limbach-Oberfrohna - Bei einem Unfall am Donnerstag in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) wurde ein Jugendlicher schwer verletzt.

Der schwer verletzte Jugendliche (17) wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Gegen 17.40 Uhr war laut Polizei ein Mercedes-Fahrer (19) auf der Uhlsdorfer Straße in Richtung Uhlsdorf unterwegs.

Wie die Insassen berichteten, öffnete dann ein 17-Jähriger während der Fahrt plötzlich die Beifahrertür und sprang aus dem fahrenden Auto.

Der Jugendliche zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Allerdings machten Zeugen zu dem Unfall andere Angaben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 17-Jährige und andere Jugendliche sollen demnach während der Fahrt auf der Stoßstange des Mercedes mitgefahren sein. Dabei stürzte der 17-Jährige.