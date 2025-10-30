Unfall auf Bundesstraße: Chevrolet überschlägt sich, 22-Jährige schwer verletzt

Langenbernsdorf - Unfall am Mittwochabend auf der B175 bei Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau )!

Der Wagen kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. © Mike Müller

Gegen 22.30 Uhr war eine Chevrolet-Fahrerin (22) aus Werdau kommend in Richtung Langenbernsdorf unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor.

"Auf Höhe Bergweg kreuzte unvermittelt ein Rehwild die Fahrbahn. Die Chevrolet-Fahrerin versuchte diesem auszuweichen und verlor die Kontrolle über ihren Pkw", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Straße liegen.