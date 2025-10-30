Unfall auf Bundesstraße: Chevrolet überschlägt sich

Langenbernsdorf - Unfall am Mittwochabend auf der B175 bei Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau )!

Der Wagen kam auf einem Feld auf dem Dach zum Liegen. © Mike Müller

Gegen 22.30 Uhr war eine Chevrolet-Fahrerin aus Werdau kommend in Richtung Langenbernsdorf unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor.

Der Wagen fuhr geradeaus in den Graben, überschlug sich und kam dann auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen.

Die Frau wurde leicht verletzt und vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.