Frontalcrash auf Bahnübergang sorgt für großes Verkehrschaos
Schwarzenberg - Am frühen Mittwochabend sorgte ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Bahnübergang in Schwarzenberg (Erzgebirge) für erhebliches Verkehrschaos in der Stadt.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war ein 85-jähriger Chevrolet-Fahrer gegen 17.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Straße der Einheit unterwegs.
Auf dem Bahnübergang geriet er aus bisher noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden Mercedes (Fahrer: 40).
Die beiden Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.
Die Autos hingegen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiinformationen auf rund 20.000 Euro.
Unfall auf Umleitungs-Route sorgt für Stau
Die Unfallstelle musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Da die Straße der Einheit (B101) derzeit zwischen Lorenz Baumarkt und Viadukt gesperrt ist und die Bahnhofstraße/Grünhainer Straße als Umleitung dient, gab es während des Einsatzes keine Ausweichroute für die Autofahrer.
Mittlerweile hat sich der Stau auf beiden Seiten wieder aufgelöst.
Die Bahnstrecke zwischen Aue und Johanngeorgenstadt ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Züge der RB-Linie 95 werden durch Busse ersetzt. So kam es im Bahnverkehr zu keinen Verspätungen.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwarzenberg Hauptwache kamen zum Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu binden, den Brandschutz sicherzustellen und die Unfallstelle abzusichern.
Damit die Straße schnell wieder freigegeben werden konnte, stellten die Feuerwehrleute den Chevrolet mit dem defekten Reifen auf eine Schaufel, um ihn zur Seite schieben zu können.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Niko Mutschmann (2)