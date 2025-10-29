Frontalcrash auf Bahnübergang sorgt für großes Verkehrschaos

Am frühen Mittwochabend sorgte ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Bahnübergang in Schwarzenberg für erhebliches Verkehrschaos in der Stadt.

Von Sarah Fuchs

Schwarzenberg - Am frühen Mittwochabend sorgte ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Bahnübergang in Schwarzenberg (Erzgebirge) für erhebliches Verkehrschaos in der Stadt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. © Niko Mutschmann Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war ein 85-jähriger Chevrolet-Fahrer gegen 17.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Straße der Einheit unterwegs. Auf dem Bahnübergang geriet er aus bisher noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden Mercedes (Fahrer: 40). Die beiden Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Sachsen Kaputtes Bauwerk! Sächsische A14-Brücke muss abgerissen werden Die Autos hingegen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiinformationen auf rund 20.000 Euro.

Unfall auf Umleitungs-Route sorgt für Stau