Zwei Verletzte nach Kreuzungscrash

Wechselburg - Kreuzungscrash am Mittwochabend in Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen)!

Bei dem Kreuzungscrash wurden zwei Personen leicht verletzt. © EHL Media/Johannes Landgraf

Kurz nach 18 Uhr war ein Opel-Fahrer (32) auf der S242 aus Richtung Geithain in Richtung Mutzscheroda unterwegs.

Als er dann laut Polizei die bevorrechtigte B175 kreuzte, krachte er mit einem Mini (Fahrerin: 56) zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt.