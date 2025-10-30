Zwei Verletzte nach Kreuzungscrash
Wechselburg - Kreuzungscrash am Mittwochabend in Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen)!
Kurz nach 18 Uhr war ein Opel-Fahrer (32) auf der S242 aus Richtung Geithain in Richtung Mutzscheroda unterwegs.
Als er dann laut Polizei die bevorrechtigte B175 kreuzte, krachte er mit einem Mini (Fahrerin: 56) zusammen.
Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.
Die B175 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Titelfoto: EHL Media/Johannes Landgraf