Lkw-Anhänger umgekippt: Straße in Mittelsachsen kurzzeitig gesperrt
Lichtenau - Ein umgekippter Lkw-Anhänger blockierte am Donnerstagvormittag eine Straße bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen).
Der Unfall geschah gegen 10.30 Uhr auf der Ziegeleistraße.
Laut Polizei kam der Lkw von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der hintere Anhänger um.
Die Straße musste komplett gesperrt werden. Anschließend wurde der Anhänger geborgen.
Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.
