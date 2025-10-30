Lkw-Anhänger umgekippt: Straße in Mittelsachsen kurzzeitig gesperrt

Lkw-Unfall bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen): Ein Anhänger kippte am Donnerstagvormittag um.

Von Julian Winkler

Lichtenau - Ein umgekippter Lkw-Anhänger blockierte am Donnerstagvormittag eine Straße bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen).

Ein Lkw-Anhänger kippte auf der Ziegeleistraße bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) um. Eine Vollsperrung folgte. © Chempic Der Unfall geschah gegen 10.30 Uhr auf der Ziegeleistraße. Laut Polizei kam der Lkw von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der hintere Anhänger um.