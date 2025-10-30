 669

Lkw-Anhänger umgekippt: Straße in Mittelsachsen kurzzeitig gesperrt

Lkw-Unfall bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen): Ein Anhänger kippte am Donnerstagvormittag um.

Von Julian Winkler

Lichtenau - Ein umgekippter Lkw-Anhänger blockierte am Donnerstagvormittag eine Straße bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen).

Ein Lkw-Anhänger kippte auf der Ziegeleistraße bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) um. Eine Vollsperrung folgte.

Der Unfall geschah gegen 10.30 Uhr auf der Ziegeleistraße.

Laut Polizei kam der Lkw von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der hintere Anhänger um.

Die Straße musste komplett gesperrt werden. Anschließend wurde der Anhänger geborgen.

Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

