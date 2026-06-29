Unfall auf Kreisstraße: Kia landet im Graben
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Döbeln - Unfall bei Döbeln! Am Montagmorgen landete ein Kia im Straßengraben.
Gegen 5.15 Uhr war ein Kia auf der K7523 zwischen Lüttewitz und Leschen in Richtung Nossen unterwegs.
Dann kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in den Straßengraben, drehte sich dort offenbar und kam dann halb auf dem Dach zum Stehen.
Nach Angaben der Polizei befand sich eine Person in dem Fahrzeug, die das Auto selbstständig verlassen konnte.
Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.
Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media / Dietmar Thomas