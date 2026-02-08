Toyota kracht gegen Ampel, Anlage komplett zerstört: War Alkohol im Spiel?

Stollberg - Am Sonntagmorgen wurde bei einem Unfall im Erzgebirge eine Ampelanlage zerstört. Die Ermittlungen dauern noch an, doch offenbar stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Der 23-jährige Toyota-Fahrer wurde leicht verletzt. © André März

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 5.45 Uhr auf der B169 in Höhe der A72 bei Stollberg.

Ein 23-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Neuwürschnitz unterwegs, als er an der Auffahrt zur Autobahn Richtung Chemnitz in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dort krachte er frontal gegen eine Ampelanlage.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden im Toyota die Airbags ausgelöst und die Ampelanlage aus dem Boden gerissen.

Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aktuellen Ermittlungen zufolge stand er während des Unfalls vermutlich unter Alkoholeinfluss, heißt es von der Polizei.

An dem Toyota sowie an der Ampelanlage entstand Totalschaden. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.