Überall Trümmer: Skoda-Fahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Nissan

Heidenau - Infolge eines heftigen Unfalls wurde eine Kreuzung in Heidenau in ein Trümmerfeld verwandelt.

Die Skoda-Fahrerin (61) krachte in die Fahrerseite eines Nissans. © Marko Förster

Am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, hatte eine Skoda-Fahrerin (61) an der Kreuzung Dohnaer Straße/Beethovenstraße die Vorfahrt missachtet und kollidierte daraufhin mit einer Nissan-Fahrerin (62), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Sonntagnachmittag erklärte.

Die 61-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Die zwei Insassen des Nissan blieben unversehrt.

Der blaue Nissan hingegen wurde infolge des Unfalls mehrere Meter weit geschleudert und krachte in einem vor der ehemaligen Gaststätte "Heidenauer Hof" geparkten Audi.

Zurück blieb ein immenser Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Kreuzung musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.